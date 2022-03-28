В Шиловском районе мужчину осудят за убийство из-за велосипеда

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ, направили в Шиловский районный суд.

Прокуратура Шиловского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Шилова, который убил мужчину из-за велосипеда. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

4 декабря 2021 года обвиняемый, который был в пьяном состоянии, поссорился с потерпевшим. Причиной стало то, что обвиняемый не вернул потерпевшему велосипед, который взял утром в этот же день.

Обвиняемый ударил ножом мужчину в правую голень. Последний получил колото-резаную рану правой голени с повреждением мышц голени и задней артерии. Он скончался на месте.

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, направили в Шиловский районный суд»).

Напомним, обвиняемый ранее был судим.