В Шацком районе закрыли проезд по понтонному мосту через Цну

Пешеходное сообщение остается открытым.

В Шацком районе закрыли проезд по понтонному мосту через Цну. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В воскресенье, 27 марта, в 19:00 по понтонному мосту у села Лесное Ялтуново закрыли проезд автотранспорта. Пешеходное сообщение остается открытым.

В МЧС отметили, что дорожное сообщение с населенными пунктами и жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются объездные дороги.

На въезде на мост установили предупреждающие знаки. Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании маршрутов.