В Шацком районе закрыли проезд по понтонному мосту через Цну
Пешеходное сообщение остается открытым.
В Шацком районе закрыли проезд по понтонному мосту через Цну. Об этом
В воскресенье, 27 марта, в 19:00 по понтонному мосту у села Лесное Ялтуново закрыли проезд автотранспорта. Пешеходное сообщение остается открытым.
В МЧС отметили, что дорожное сообщение с населенными пунктами и жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются объездные дороги.
На въезде на мост установили предупреждающие знаки. Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании маршрутов.