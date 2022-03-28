В Рязанской области запустят билетную систему на базе карты «Тройка»

Пилотный проект по тестированию системы планируют запустить в мае.

Николай Любимов подписал соглашение с правительством Москвы о запуске единой билетной системы на базе карты «Тройка». Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

В регионе планируют использовать единую билетную систему на базе карты «Тройка» для оплаты проезда на городском транспорте. Пилотный проект по тестированию системы планируют запустить в мае.

«Это даст жителям Рязанской области возможность оплачивать проезд не только в Рязани, но и в тех регионах, где уже внедрена эта система и карта принимается к оплате на всех видах транспорта», — говорится в сообщении.

Любимов заявил, что одна из задач внедрения системы — повышение комфорта жителей, облегчение логистики.

«Этот шаг в перспективе станет одной из мер социальной поддержки рязанцев, поскольку карта, по сути, являясь транспортным электронным кошельком, не только во многом упрощает оплату проезда, но и предусматривает более плотную интеграцию региона в единую транспортную систему страны», — отметил губернатор.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что с картой «Тройка» в Рязани более чем 500 тысяч жителей смогут оплачивать проезд в своем городе, а также пользоваться городским транспортом Москвы.

«Комфортнее будет и москвичам приезжать со своей картой в Рязань, ведь это популярное туристическое направление», — сказал он.

По словам Ликсутова, систему внедрят в Рязанской области уже в августе 2022 года. Отмечается, что технологические решения внедряет дочерняя компания правительства Москвы и Сбербанка — «СберТройка».