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В Рязанской области разыскивают мужчину
Кораблинским межрайонным следственным отделом следственного управления С. К. России по Рязанской области в рамках проведения процессуальной проверки разыскивается Козлов Виктор Николаевич, который 23.09.2021 покинул место проживания по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, с. Гулынки д. 23, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

В Рязанской области разыскивают Виктора Николаевича Козлова, пропавшего в Старожиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

23 сентября Виктор Козлов ушел из дома в селе Гулынки Старожиловского района. До настоящего момента о нем ничего неизвестно.

Следователи проводят процессуальную проверку.

Приметы мужчины: на вид 55-60 лет, рост 160-170 см, худощавое телосложение, волосы короткие седые, глаза карие.

Особые приметы: сутулость, редкие зубы, шрам над правым глазом.

Был одет: синий пиджак, спортивные штаны черного цвета, резиновые сапоги черного цвета.

Всех, кому известно о местонахождении мужчины, попросили сообщить по номерам телефона: 8 (49143) 5-05-90, 5-03-19.

Ранее о пропаже мужчины сообщали волонтеры.