В Рязанской области разыскивают мужчину

Кораблинским межрайонным следственным отделом следственного управления С. К. России по Рязанской области в рамках проведения процессуальной проверки разыскивается Козлов Виктор Николаевич, который 23.09.2021 покинул место проживания по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, с. Гулынки д. 23, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.