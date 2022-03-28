В Рязани завершился 11 сезон Ночной хоккейной лиги

Более полутора тысяч человек собрались во дворце спорта «Олимпийский» 27 марта, где прошли решающие матчи и торжественная церемония закрытия регионального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

Более полутора тысяч человек собрались во дворце спорта «Олимпийский» 27 марта, где прошли решающие матчи и торжественная церемония закрытия регионального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

Мероприятие посетили почетные гости: олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, член Тройного золотого клуба Валерий Каменский, олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев, министр физической культуры и спорта области Владислав Фролов, президент федерации хоккея Рязанского области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов.

Для представителей СМИ прошла пресс-конференция, на которой отметили, что на протяжении 11 лет НХЛ динамично развивается в России и за рубежом. Рязанская область на протяжении девяти сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения. Благодаря поддержке партнёров НХЛ и ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань», регион с гордостью носит звание «Рязань — столица любительского хоккея».

Олег Смирнов отметил, что в сезоне 2021-2022 с сентября по март в турнире НХЛ в Рязанской области в трех дивизионах («Любитель 40+", «Любитель 50+" и «Лига надежды» («Любитель 18+") сыграло рекордное количество команд — 42 (это около тысячи участников), состоялось 414 игр, которые увидели не менее 20 000 болельщиков. По сравнению с прошлым сезоном, количество команд в регионе увеличилось почти в два раза.

По словам Валерия Каменского, «проведение НХЛ в Рязани всегда заметно отличается от турниров в других регионах. Здесь и руководство лиги, и оргкомитет, и хоккеисты, и болельщики — все вместе создали огромное движение любительского хоккея, что заметно по атмосфере на играх». Он также отметил, что большая заслуга в этом принадлежит президенту федерации хоккея Рязанской области Олегу Смирнову. На торжественной церемонии закрытия 11 сезона Валерий Каменский вручил Олегу Смирнову медаль «За развитие хоккея».

Вячеслав Буцаев отметил, что уровень любительского хоккея в стране высок. Именно Рязань во многом задает тон данному движению и своим примером показывает, что вставать на коньки никогда не поздно.

Олег Смирнов на пресс-конференции отметил, что перед рязанскими командами в Сочи не стоит задача победить.

«Мы выполняем главную задачу НХЛ — привлекать людей к регулярным занятиям нашим любимым видом спорта хоккеем. В наших соревнованиях играют любители только с рязанской пропиской. Сейчас их больше тысячи, плюс те, кто находится рядом — члены их семей», — сказал Олег Евгеньевич.

Говоря о перспективах любительского хоккея в Рязанской области, Олег Смирнов сказал, что появление еще одного катка — на юге региона — позволило бы задействовать в хоккейных соревнованиях детей. Об этом шла речь во время недавнего визита министра спорта Р. Ф. Олега Матыцина в Рязань. Владислав Фролов сказал, что в настоящее время ведутся предпроектные изыскания этого спортивного объекта.

В день закрытия сезона прошло два финала в дивизионе «Лига Надежды» (Любитель 18+) и «Любитель 40+". Представители нового дивизиона «Любитель 50+" завершили турнир неделей ранее. Теперь команды-победительницы регионального турнира НХЛ во всех трех дивизионах — «Автомобилист», «МБ Рязань» и «Рельеф-Центр» — представят Рязанскую область на фестивале в Сочи, который пройдет в мае.