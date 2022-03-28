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В Рязани за разбой задержали трех иностранцев
По подозрению в совершении разбойного нападения полицейские задержали двоих мужчин и женщину. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани за разбой задержали трех иностранцев. Об этом пишет портал «МВД Медиа».

В Московском районе оперативники заметили иномарку, на капоте которой ехал человек. После погони машину удалось остановить на улице Крупской. В салоне находились два иностранных гражданина.

Выяснилось, что ранее 35-летний гражданин иностранного государства пришел домой к своей 34-летней знакомой. Там находились двое мужчин, которые избили гостя бейсбольной битой и под угрозой совершения действий сексуального характера, отобрали у него 20 тысяч рублей.

Мужчина не стал обращаться в полицию, а встретился с обидчиками на пустыре у торгового центра на Московском шоссе. Потерпевший пришел на разборки с двумя знакомыми, один из которых в ходе потасовки и оказался на капоте машины.

По подозрению в совершении разбойного нападения полицейские задержали двоих мужчин и женщину.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).