В Рязани рецидивист ограбил подростка

Мужчина отобрал у ребенка сотовый телефон. Его задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани рецидивист ограбил подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась мать 16-летнего студента колледжа. Женщина рассказала, что ее сын шел на проезде Гоголя домой с занятий, когда на него напал неизвестный. Мужчина выхватил из рук ребенка телефон и скрылся.

Оперативники опросили подростка. Выяснилось, что по приметам злоумышленник похож на рязанца, который ранее неоднократно попадал в поле зрение полиции.

Позже полицейские получили информацию, что некий рязанец предлагает недорого купить сотовый телефон такой же модели. Мужчину задержали. Им оказался 29-летний рецидивист, ранее судимый за грабеж, угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища.

Рязанец рассказал, что у него закончились деньги на наркотики и он решил ограбить прохожего.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).