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В Москве к двум годам колонии приговорили девушку, бросившую коктейль Молотова в полицейских
Девушку признали виновной по части 1 статьи 318 УК РФ.

В Москве к двум годам колонии общего режима приговорили девушку, бросившую бутылку с зажигательной смесью в сторону полицейских на несогласованной акции в столице. Об этом передает РИА Новости.

24 февраля девушка участвовала в несогласованной акции в Москве на Пушкинской площади. Она бросила коктейль Молотова в сторону правоохранителей, ее задержали и поместили в СИЗО.

Девушку признали виновной по части 1 статьи 318 УК Р. Ф. Ей назначили два года колонии общего режима.

Они полностью признала вину. Прокурор просил приговорить ее к двум годам колонии общего режима.