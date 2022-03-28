В Красноярске девушка устроила стрельбу в детском саду

Красноярка пришла в учреждение с помповым ружьем и выстрелила в стену. Ее задержали, никто не пострадал.

В Красноярске девушка устроила стрельбу в детском саду. Об этом пишет telegram-канал Baza.

В понедельник, 28 марта, 19-летняя девушка пришла в детский сад № 31 с помповым ружьем МР 135 и 20 патронами. Она выстрелила в стену, после чего ее задержали. Никто не пострадал.

Известно, что несколько дней назад девушка приходила в детский сад устраиваться на работу, но для нее не было вакансии. Baza со ссылкой на собственные источники пишет, что красноярка заявила очевидцам, что пришла с учреждение с оружием, потому что там принижается роль женщин.

С девушкой работают сотрудники ФСБ.