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В Красноярске девушка перед стрельбой в детсаду убила своего отца
На девушку было зарегистрировано ружье МР-135. Из него она убила отца, а затем выстрелила в детском саду.

В Красноярске девушка, выстрелившая из ружья в детском саду, перед этим убила отца. Об этом передает ТАСС.

Источник сообщил, что на девушку было зарегистрировано ружье МР-135. Из него она убила отца, а затем выстрелила в детском саду.

Также источник отметил, что 25 марта девушка пыталась устроиться на работу в детский сад.

«Ей сказали, что есть одно место — уход за ребенком с ДЦП, и она ушла», — рассказал собеседник агентства.

В следственном комитете информацию не прокомментировали.

Напомним, девушку задержали после того, как она выстрелила в детсаду № 31. Никто не пострадал.