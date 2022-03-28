В Госдуме заявили о внеплановом повышении пенсий

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, внеочередная индексация пенсий для россиян ожидается уже в первом полугодии 2022 года.

В Госдуме заявили о внеплановом повышении пенсий. Об этом в понедельник, 28 марта, заявила депутат парламента, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с порталом Ura.ru.

По ее словам, внеочередная индексация пенсий для россиян ожидается уже в первом полугодии 2022 года. На эти цели планируют выделить деньги, которые поступят после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ, а также из резервного фонда правительства.

«Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — сказала Бессараб.