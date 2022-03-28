В Госдуме заявили, что Киев потерял последний шанс сохранить государство

По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, вести переговоры с Киевом также нет смысла. Больше результата принесут переговоры с Вашингтоном, которому «выгодно затягивание конфликта на Украине».

Киев потерял последний шанс сохранить государство. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова привели РИА Новости.

Он также заявил, что не видит смысла вести с киевским режимом переговоры.

«Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло. На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры», — сказал РИА Новости Шеремет.

Депутат также добавил, что больше результата принесут переговоры с Вашингтоном, так как им выгодно затягивание конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что крымская делегация прибыла с официальный визитом в Донбасс. В ее состав вошли депутаты парламента региона и депутаты Госдумы, избранные от Крыма.