Умер почетный гражданин Касимова, поэт Геннадий Морозов

Геннадий Морозов умер в воскресенье, 27 марта, в Касимове.

Умер почетный гражданин Касимова, поэт Геннадий Морозов. Об этом сообщил краевед Олег Романов.

Геннадий Морозов умер в воскресенье, 27 марта, в Касимове на 81-м году жизни. Поэт родился в 1941 году. В 1961 году окончил касимовский индустриальный техникум, после него — литературный институт имени Горького.

«Геннадий Сергеевич родился в страшную для страны годину и в страшную годину ушел, словно в дверь Бессмертия, все такой же молодой, улыбающийся без единой морщиночки на лице с таким вечным румянцем щек и рыжинкой, пышной есенинской огненной шевелюрки, — пишет о Морозове Олег Романов.

Романов отметил, что полное собрание сочинений поэт так и не успел выпустить.

«Очень жаль, что не удалось ему выпустить полного собрания сочинений, которое он упорно готовил. В 2003 вышел лишь первый том. Жаль если пропадет его бесценный архив. Ведь он встречался с большим количеством знаменитостей. Очень ценил журнал «Наш современник» и гордился дружбой со Станиславом Куняевым. В Касимовском индустриальном техникуме уже при жизни были проведены первые «Морозовские чтения», — рассказал Олег Романов.

С 2016 года Геннадий Морозов вел литературно-поэтическую студию «Поэтическая сцена» в касимовском центре культурного развития.

Фото Олега Романова (на фото слева)