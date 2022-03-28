Страны «большой семерки» отказались платить России за газ в рублях

Ранее Владимир путин до конца марта поручил реализовать перевод платежей за газ на рубли.

Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях. Об этом заявил министр энергетики ФРГ, передает РИА Новости .

В сообщении агентства указано, что министр экономики Германии заявил, что страны G7 отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.

«Мы готовы ко всем сценариям», — ответил министр на вопрос, какой будет реакция G7 на возможную остановку поставок газа из России.

Ранее Владимир Путин до конца марта поручил реализовать перевод платежей за газ на рубли.