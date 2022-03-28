Семь улиц Рязани 28 марта останутся без холодной воды

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Семь улиц Рязани 28 марта останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.

В понедельник, 28 марта, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат в Солотче на улице Мещерской, в домах №№ 17,19,20.

С 09:30 до 17:00 воду отключат по следующим адресам:

улица Верхняя, дома №№ 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16 корпус 1, 16, 17, 17-а, 19, 2, 6, 7, 8, 9;

улица Зубковой, дом № 2-а (детский сад № 121);

улица Тимуровцев дома №№ 10, 11 корпус1, 6 корпус 1, 9 корпус 3.

С 09:30 до 18:00 воду отключат на следующих улицах:

улица Керамического завода, дома №№ 35, 37, 38;

улица Мирная, дома с 1 по 89 (нечетная сторона), с 2 по 88 (четная сторона);

улица Покровская, дома с 1 по 115 (нечетная сторона), с 2 по 116 (четная сторона).

Подвоз технической воды организуют к дому № 38 на улице Керамического завода.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.