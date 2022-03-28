Рязанская редакция «Новой газеты» продолжит работу в штатном режиме

Ранее московская редакция «Новой газеты» получила второе предупреждение Роскомнадзора. Оба взыскания орган предъявил изданию из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента. В связи с этим редакция заявила, что приостанавливает выпуск газеты «на сайте, в сетях и на бумаге до окончания „специальной операции на территории Украины“».

Рязанская редакция «Новой газеты» продолжит выпускать материалы в печатном и электронном видах. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщило руководство на своем сайте.

Ранее московская редакция «Новой газеты» получила второе предупреждение Роскомнадзора. Оба взыскания орган предъявил изданию из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента. В связи с этим редакция заявила, что приостанавливает выпуск газеты «на сайте, в сетях и на бумаге до окончания „специальной операции на территории Украины“».

Что касается рязанскому издательству, региональная газета полностью откажется от контента федеральной «Новой газеты».

«Мы по-прежнему действующее средство массовой информации с собственной реестровой записью во всероссийском реестре СМИ. Мы солидарны с журналистами федерального выпуска и вместе с ними испытываем сейчас те же чувства, что и наши читатели, наши коллеги во всем мире», — сообщила рязанская редакция.

Фото «Новой газеты»