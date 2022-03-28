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Рязанцев пригласили на масштабное представление «Цирк Легенда»
На манеже зрители увидят медведей-гигантов, королевских пуделей и южноамериканских попугаев, а также единственный в мире аттракцион с дальневосточным леопардом под куполом цирка.

С 19 марта в Рязанском цирке проходит масштабное представление «Цирк Легенда». Уже несколько тысяч рязанцев смогли увидеть номера артистов, обладателей высших цирковых наград: «Золотой клоун» в Монте-Карло, цирковой «Оскар» в Лос-Анджелесе, «Платиновая звезда» в Вероне.

2 апреля в Рязанском цирке, все зрители, которые приобрели билеты на 12-ти часовое представление смогут не только посмотреть выступление артистов, но и попробовать свои силы на мастер-классе от жонглера Гора Исаджаняна и познакомится и пообщаться с клоуном Виктором Сильченко.

На манеже зрители увидят медведей-гигантов, королевских пуделей и южноамериканских попугаев, а также единственный в мире аттракцион с дальневосточным леопардом под куполом цирка. Рязанцев ждет тематический спектакль заслуженного артиста России Тамерлана Нугзарова с участием 24 лошадей элитных пород. Клоуны покажут гостям выступление с восточно-европейскими бобрами.

«Трюками на грани человеческих возможностей зрителей будут удивлять артисты акробатического ансамбля народного артиста России Вячеслава Черниевского. Захватывающие дух номера воздушных гимнастов, эквилибристов и жонглеров станут настоящим украшением шоу», — рассказали организаторы о представлении.

Возрастное ограничение — 0+