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Рязанца осудили за избиение знакомого трубой
Потерпевший получил закрытый перелом левой руки и тупую травму головы и руки.

В Рязани вынесли приговор в отношении местного жителя, избившего знакомого фрагментом металлической трубы. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В суде стало известно, что осужденный ударил потерпевшего фрагментом металлической трубы. Потерпевший получил закрытый перелом левой руки и тупую травму головы и руки.

Осужденный полностью признал вину и раскаялся в преступлении.

Рязанца признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ, ему назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.