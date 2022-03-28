Рязанца осудили за избиение знакомого трубой
Потерпевший получил закрытый перелом левой руки и тупую травму головы и руки.
В Рязани вынесли приговор в отношении местного жителя, избившего знакомого фрагментом металлической трубы. Об этом сообщил
В суде стало известно, что осужденный ударил потерпевшего фрагментом металлической трубы. Потерпевший получил закрытый перелом левой руки и тупую травму головы и руки.
Осужденный полностью признал вину и раскаялся в преступлении.
Рязанца признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ, ему назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.