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Руководителем Железнодорожного МСО рязанского следкома назначили Сергея Конюшкова
Ранее он руководил Михайловским МСО следственного управления С. К. России по Рязанской области.

В Железнодорожном межрайонном следственном отделе следственного комитета кадровые изменения. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Руководителем Железнодорожного МСО стал Сергей Конюшков. Ранее он руководил Михайловским МСО следственного управления С. К. России по Рязанской области.

Сергей Конюшков с 2008 по 2011 года замещал должности следователя, старшего следователя Железнодорожного МСО Рязани следственного управления СК при прокуратуре РФ по Рязанской области. С 2011 по 2012 годы был старшим следователем Железнодорожного МСО Рязань следственного управления С. К. России по Рязанской области, с 2012 по 2014 годы — заместителем руководителя Михайловского МСО следственного управления С. К. России по Рязанской области, с 2014 по 2016 годы — заместителем руководителя Железнодорожного МСО Рязань следственного управления С. К. России по Рязанской области.

Награжден медалями «За безупречную службу» I, II, III степени, «За усердие в службе».