Руководителем Железнодорожного МСО рязанского следкома назначили Сергея Конюшкова

В Железнодорожном межрайонном следственном отделе следственного комитета кадровые изменения. Об этом в понедельник, 28 марта,
Руководителем Железнодорожного МСО стал Сергей Конюшков. Ранее он руководил Михайловским МСО следственного управления
Сергей Конюшков с 2008 по 2011 года замещал должности следователя, старшего следователя Железнодорожного МСО Рязани следственного управления СК при прокуратуре РФ по Рязанской области. С 2011 по 2012 годы был старшим следователем Железнодорожного МСО Рязань следственного управления
Награжден медалями «За безупречную службу» I, II, III степени, «За усердие в службе».