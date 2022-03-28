Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-3°
Втр, 29
Срд, 30
ЦБ USD 95.66 -0.39 26/03
ЦБ EUR 105.27 -0.2 26/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 08:54
Нал. EUR 95.00 / 115.00 08:54
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 2022 13:27
10 261
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
3 724
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
16 051
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
3 320
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам объяснили падение заболеваемости COVID-19
Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, заявил, что в России отмечается смена вариантов коронавируса, но эпидемиологи замечают падение заболеваемости и уменьшение числа госпитализаций. Это говорит о том, что люди чаще всего болеют бессимптомно.

Россиянам объяснили падение заболеваемости COVID-19. Разъяснение в понедельник, 28 марта, дал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Его слова привели РИА Новости.

Акимкин заявил, что в России отмечается смена вариантов коронавируса, но эпидемиологи замечают падение заболеваемости и уменьшение числа госпитализаций. Это говорит о том, что люди чаще всего болеют бессимптомно.

«Смена сублиний происходит, но что интересно… мы видим при этом резкое падение заболеваемости, падение тяжелых случаев и падение тяжести течения и госпитализаций. Можно предполагать, что скорее всего, во многом сегодня течение заболевания идет в бессимптомном формате», — сказал Акимкин.

Специалист пояснил, что сейчас различают несколько сублиний коронавируса: BA.1, BA.2, BA.3. Линия В. А..2 получила название «стелс-омикрон», которая за последний месяц доминирует.