Россиянам объяснили падение заболеваемости COVID-19

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, заявил, что в России отмечается смена вариантов коронавируса, но эпидемиологи замечают падение заболеваемости и уменьшение числа госпитализаций. Это говорит о том, что люди чаще всего болеют бессимптомно.

Россиянам объяснили падение заболеваемости COVID-19. Разъяснение в понедельник, 28 марта, дал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Его слова привели РИА Новости.

Акимкин заявил, что в России отмечается смена вариантов коронавируса, но эпидемиологи замечают падение заболеваемости и уменьшение числа госпитализаций. Это говорит о том, что люди чаще всего болеют бессимптомно.

«Смена сублиний происходит, но что интересно… мы видим при этом резкое падение заболеваемости, падение тяжелых случаев и падение тяжести течения и госпитализаций. Можно предполагать, что скорее всего, во многом сегодня течение заболевания идет в бессимптомном формате», — сказал Акимкин.