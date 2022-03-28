Россиян не привлекут к ответственности за использование Facebook* и Instagram*

Информация об этом содержится в опубликованном тексте постановления Тверского суда Москвы.

Россиян не будут наказывать за использование Facebook* и Instagram*. Информация об этом содержится в опубликованном тексте постановления Тверского суда Москвы.

Ранее суд признал компанию Meta** экстремистской организацией, а Facebook* и Instagram* запрещенными в России соцсетями. В связи с этим появилось мнение, что пользователей, которые продолжили использовать указанные соцсети, могут привлечь за экстремизм.

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — указал суд.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

** Запрещенная в России организация