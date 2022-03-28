Российский космонавт показал фото Рязани с орбиты МКС

Иван Вагнер посетил Рязань для участия в XI международной недели творчества курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН России.

Российский космонавт-испытатель Иван Вагнер показал фото Рязани с орбиты МКС. Снимок он опубликовал в своем telegram-канале.

В субботу, 26 марта, Вагнер посетил Рязань для участия в XI международной недели творчества курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН России.

«Несмотря на совершенно разные сферы деятельности, у меня с ребятами нашлось много общих моментов», — отметил российский космонавт-испытатель.

Уточняется, что высота орбиты МКС — почти 400 километров.