Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки

С 1 апреля президент поручил правительству изменить условия льготной ипотеки, которая действует до 1 июля 2022 года.

Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на жилье в новостройках, повысив ставку до 12% и увеличив предельный размер кредита. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

С 1 апреля президент поручил правительству изменить условия льготной ипотеки, которая действует до 1 июля 2022 года. Согласно новым условиям, ставка должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных субъектов России.

Также президент поручил сохранить действующие условия ипотеки для семей с детьми, программ дальневосточной и сельской ипотеки. Поручение должно быть выполнено до 31 марта 2022.