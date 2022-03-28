Путин поручил реализовать перевод платежей за газ на рубли до конца марта

До 31 марта 2022 года президент он ожидает от кабмина, ЦБ и «Газпрома» доклад об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в «недружественные страны».

К 31 марта Владимир Путин поручил реализовать перевод платежей за газ на рубли. Об этом передает РИА Новости .

До 31 марта 2022 года президент он ожидает от кабмина, ЦБ и «Газпрома» доклад об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в «недружественные страны». Далее доклад будет предоставляться ежемесячно.

Напомним, 23 марта Путин заявил, что расчеты за газ с «недружественными странами» переводятся в рубли. Он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с контрактами.