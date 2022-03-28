Производители введут мораторий на повышение цен на хлеб

Правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета для стабилизации цен на хлеб, средства уже направили в регионы.

В России крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Викторию Абрамченко.

По ее словам, правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета для стабилизации цен на хлеб, средства уже направили в регионы.

«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — сказала Абрамченко на совещании с регионами и бизнесом.

Она добавила, что предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб «уже в ближайшее время».