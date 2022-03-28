Производители введут мораторий на повышение цен на хлеб
Правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета для стабилизации цен на хлеб, средства уже направили в регионы.
В России крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб. Об этом передает
По ее словам, правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета для стабилизации цен на хлеб, средства уже направили в регионы.
«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — сказала Абрамченко на совещании с регионами и бизнесом.
Она добавила, что предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб «уже в ближайшее время».