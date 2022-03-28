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Подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки бойца ММА арестовали
Ранее в полицию позвонила девушка и сообщила, что познакомилась с мужчинами в подмосковном клубе «Руки Вверх», после чего они повезли ее в неизвестном направлении. Автомобиль остановили на Пятницком шоссе. В машине находились заявившая в полицию девушка и четверо мужчин, среди них был Максим Новоселов. Девушка рассказала, что по пути автомобиль остановился, и спортсмен якобы над ней надругался.

В Москве арестовали подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки бойца ММА Максима Новоселова. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил telegram-канал Mash.

По версии следствия, Новоселов и его трое друзей познакомились в мытищинском баре «Руки вверх» с двумя девушками. Оттуда они компанией поехали в караоке, а затем девушек предложили подвезти домой. По дороге машина свернула в лесопарковую зону. Находясь в машине, девушка позвонила в полицию. Автомобиль остановили полицейские на Пятницком шоссе. Звонившая заявила, что спортсмен над ней надругался.

В свою очередь Новоселов отрицает свою вину и заявил, что вообще не заметил девушек в машине и не знал, что они едут с ними.

Бойца ММА арестовали на два месяца. Он будет находиться под арестом как минимум до 27 мая.