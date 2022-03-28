Подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки бойца ММА арестовали

В Москве арестовали подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки бойца ММА Максима Новоселова. Об этом в понедельник, 28 марта,
По версии следствия, Новоселов и его трое друзей познакомились в мытищинском баре «Руки вверх» с двумя девушками. Оттуда они компанией поехали в караоке, а затем девушек предложили подвезти домой. По дороге машина свернула в лесопарковую зону. Находясь в машине, девушка позвонила в полицию. Автомобиль остановили полицейские на Пятницком шоссе. Звонившая заявила, что спортсмен над ней надругался.
В свою очередь Новоселов отрицает свою вину и заявил, что вообще не заметил девушек в машине и не знал, что они едут с ними.
Бойца ММА арестовали на два месяца. Он будет находиться под арестом как минимум до 27 мая.