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Песков заявил, что пытавших российских военных на Украине накажут
«Они должны понести ответственность за свои действия», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что те, кто пытал российских военных на Украине, нуждаются в правовой оценке и подлежат преследованию. Об этом передает RT.

«Они должны понести ответственность за свои действия», — сказал Песков.

По его словам, эти «чудовищные кадры» видели в Кремле. Песков отметил, что участвовавшие в пытках «ответят за свои деяния».

Глава С. К. Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.

В Следственном комитете ранее отметили, что на видео националисты «крайне жестоко» обращаются с пленными.