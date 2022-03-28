Опубликован график закрытия железнодорожных переездов в Рязанской области в апреле и мае

В регионе закроют несколько переездов.

Региональный минтранс опубликовал графи закрытия нескольких железнодорожных переездов в Рязанской области для движения транспорта. Информация появилась на странице ведомства «ВКонтакте».

Переезд 170 км на дороге Срезнево — Чурилково — Вакино — Федякино Рыбновского района закроют для движения транспорта 4, 5, 13 и 19 апреля с 5:30 до 18:00. 1 и 10 апреля будет затруднено движение транспорта через переезд из-за движения путеремонтной техники.

В Рязанском районе закроют переезд 234 км в районе остановки Шевцово 21, 22 апреля и 23, 24 мая с 5:00 до 19:00. 26 и 27 мая 2022 движение транспорта через переезд будет затруднено.

В Старожилове будет затруднено движение транспорта через переезд 247 км 4,5,7 и 8 апреля.