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Объявлены победители 94-й кинопремии «Оскар»
94-я церемония вручения награды киноакадемии США прошла в Лос-Анджелесе. Впервые организаторы вручили статуэтки в восьми номинациях еще до начала мероприятия.

Объявлены победители 94-й кинопремии «Оскар». Об этом в понедельник, 28 марта, сообщило агентство ТАСС.

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения награды киноакадемии США. В этом году организаторы впервые вручили статуэтки в восьми номинациях еще до начала мероприятия. Также участники провели минуту молчания в связи с военной операцией на Украине.

Лучшим фильмом признали картину Шана Хейдера «CODA: ребенок глухих родителей». Сам Хейдер получил награду за лучший адаптированный сценарий. Актер Трой Коцур, сыгравший роль отца главной героини, получил «Оскар» за лучшую роль второго плана.

Лучшим режиссером года стал Джейн Кэмпион, снявший кинокартину «Власть пса».

Лучшей актрисой стала Джессика Честейн, сыгравшая в картине «Глаза Тэмми Фэй», а лучшим актером — Уилл Смит, снявшийся в кинокартине «Король Ричард».

«Оскар» за лучшую роль актрисы второго плана заслужила Ариана Дебос, снявшаяся в кинокартине «Вестсайдская история».

Награду за лучший оригинальный сценарий получил Кеннет Брана за фильм «Белфаст». Лучшим иностранным художественным фильмом признали"Сядь за руль моей машины", лучшим анимационным фильмом — «Энканто», а короткометражным мультфильмом — «Стеклоочиститель».

Фильм «Дюна» завоевал награды в шести номинациях: за лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж, саундтрек, лучшую работу художника-постановщика и лучший звук.