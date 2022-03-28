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На колоннах театра драмы в Рязани перестанут размещать рекламу после реконструкции
После завершения реновации театра драмы баннеры в целях сохранения исторического облика здания перенесут за колонны.

На колоннах театра драмы в Рязани перестанут размещать рекламу после реконструкции. Об этом сообщает региональный минкульт.

«После завершения реновации театра драмы баннеры в целях сохранения исторического облика здания перенесут за колонны», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что при использовании наружной рекламы, рекламы на ТВ и радио, цены на билеты возрастают в несколько раз.

«При этом афиши на фасаде — это расходы только на печать баннера. Так зрителям более наглядно и удобно узнавать о предстоящих мероприятиях, что приводит к большей заполняемости залов, по статистике до 30%", — отмечает минкульт.

Власти подчеркнули, что областная филармония размещает на фасаде только концерты, которые «соответствуют лучшим образцам академической музыки» и литературно-музыкальные программы с участием заслуженных и народных артистов России, а не эстрадных «звезд».