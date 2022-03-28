Момент аварии на Московском шоссе попал на видео

ДТП произошло в субботу, 26 марта, в 04:35 около здания пенсионного фонда (Московское шоссе, дом № 6).

Момент аварии на Московском шоссе попал на видео. Ролик опубликовал портал « Город 62 ».

ДТП произошло в субботу, 26 марта, в 04:35 около здания пенсионного фонда (Московское шоссе, дом № 6).

23-летний рязанец на Lada Granta не справился с управлением и врезался в лестницу. Выяснилось, что на момент аварии он был пьян, а ранее был лишен водительских «прав».

В ДТП пострадали три человека: водитель легковушки и его пассажиры 23 и 25 лет. Им оказали медпомощь.

Ранее фото и видео с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.