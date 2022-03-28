Минобороны Турции сообщило о найденной в Черном море мине

Ранее ФСБ России сообщило, что украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе заявили, что есть возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и моря Средиземноморского бассейна.

В Турции нашли мину в Черном море. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщило турецкое Минобороны.

Мину обнаружили у границы с Болгарией.

«Утром 28 марта 2022 года у побережья Игнеады, недалеко от границы с Болгарией, была обнаружена мина, и к месту происшествия были оперативно переброшены группы подводной обороны (SAS) региона. Были начаты работы по ее нейтрализации», — говорится в заявлении военного ведомства Турции.

Ранее ФСБ России сообщило, что украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе заявили, что есть возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и моря Средиземноморского бассейна.