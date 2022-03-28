Минобороны: тела жертв украинских нацистов со следами пыток обнаружены в Мариуполе

По словам начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, на телах были изображены неонацистские символы и свастика. Также известны случаи, когда украинские боевики стреляли по людям, стоящих в очередях у пунктов выдачи продовольствия.

В Мариуполе обнаружили тела жертв украинских националистов со следами пыток. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова передали РИА Новости.

По его словам, тела гражданских лиц обнаружили в подвалах. На их коже были изображены неонацистские символы и свастика.

«В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами», — рассказал он.

Также Мизинцев заявил, что в пригороде Харькова боевики стреляли из минометов в людей, стоящих в очередях у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды.