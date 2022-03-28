Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
Срд, 30
Чтв, 31
ЦБ USD 93.71 -1.95 29/03
ЦБ EUR 102.67 -2.6 29/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 08:54
Нал. EUR 95.00 / 115.00 08:54
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
11 068
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
4 100
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
16 503
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
3 687
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минобороны: тела жертв украинских нацистов со следами пыток обнаружены в Мариуполе
По словам начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, на телах были изображены неонацистские символы и свастика. Также известны случаи, когда украинские боевики стреляли по людям, стоящих в очередях у пунктов выдачи продовольствия.

В Мариуполе обнаружили тела жертв украинских националистов со следами пыток. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова передали РИА Новости.

По его словам, тела гражданских лиц обнаружили в подвалах. На их коже были изображены неонацистские символы и свастика.

«В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами», — рассказал он.

Также Мизинцев заявил, что в пригороде Харькова боевики стреляли из минометов в людей, стоящих в очередях у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды.