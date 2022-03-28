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Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы
Ведомство рекомендовало российским оператором исключить неограниченное потребление трафика абонентам сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы. Также операторам следует сократить объемы потребляемого трафика в рамках других тарифных планов.

Сотовым операторам рекомендовали ограничить безлимитные тарифы. Соответствующие письма в понедельник, 28 марта, разослало Минцифры, сообщили РИА Новости.

Ведомство рекомендовало российским оператором исключить неограниченное потребление трафика абонентам сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы. Также операторам следует сократить объемы потребляемого трафика в рамках других тарифных планов.

Операторами, получившими письма, стали «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы», «Т2 Мобайл».

«В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объёмов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы», — говорится в письме.