Heineken покидает Россию

Компания заявила, что прекратит экспорт пива в Россию, а также приостановит новые инвестиционные проекты в стране.

Пивоваренная компания Heineken уходит с российского рынка. Об этом передает РИА Новости .

Компания заявила, что прекратит экспорт пива в Россию, а также приостановит новые инвестиционные проекты в стране.

Heineken сообщила, что владение бизнесом Heineken в России «больше не является безопасным в текущей обстановке».

«В связи с этим мы решили покинуть Россию», — сообщается в пресс-релизе компании.

Бизнес планируется передать новому владельцу. Концерн сообщил, что гарантируется сохранить зарплату всем 1800 сотрудникам в России до конца 2022 года.