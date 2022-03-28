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Финансовый эксперт посоветовал россиянам не покупать акции
Эксперт предупредил, что покупатель акций может потерять до 50% вложенных средств.

Финансовый эксперт посоветовал россиянам не покупать акции. Алена Никитина, эксперт в области управления личными финансами, в беседе с URA.RU рассказала, что покупка акций в настоящее время может обернуться потерей денег.

По ее мнению, покупатель акций рискует потерять до 50% вложенных средств.

«С акциями связываться лучше не надо. Сейчас чистая спекуляция. Нет ничего фундаментального, никакой экономический анализ не показывает ничего», — рассказала эксперт.

Тем, кто решил рискнуть и купить ценные бумаги, Никитина посоветовала внимательней выбирать компании, учитывать активы бизнеса и отсутствие закредитованности.