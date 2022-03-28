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Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии офисов в Москве и Минске
Такое решение является «неизбежным результатом действий, предпринятых Россией при помощи Белоруссии».

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии офисов в Москве и Минске. Информация об этом размещена на сайте банка.

Уточняется, что банк уже находится в процессе закрытия. Такое решение является «неизбежным результатом действий, предпринятых Россией при помощи Белоруссии».

«Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о том, что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске», — сообщается в релизе.