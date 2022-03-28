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Carlsberg уходит из России
Уточняется, что продукция марки не будет производиться и продаваться в России. При этом заводы «Балтика» продолжат работу.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group заявила об уходе из России. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Уточняется, что продукция марки не будет производиться и продаваться в России. При этом заводы «Балтика» продолжат работу.

«9 марта мы объявили о стратегической оценке присутствия Carlsberg Group в России. Основываясь на этой оценке, мы приняли трудное и безотлагательное решение добиться полной продажи нашего бизнеса в России, что мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершении мы не будем присутствовать в России», — отмечается в сообщении.

Компания отмечает, что с точки зрения бухгалтерского учета бизнес в России теперь будет рассматриваться как актив, предназначенный для продажи.

«Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для наших 8 400 сотрудников в России. До завершения процесса мы будем поддерживать недавно объявленный сокращенный уровень операций, чтобы поддерживать средства к существованию этих сотрудников и их семей. Любая прибыль, полученная во время гуманитарного кризиса, будет передана организациям по оказанию помощи», — также говорится в сообщении.