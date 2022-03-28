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Байден оценил возможность встречи с Путиным
Байден заявил, что не исключает возможности встречи с президентом России. Он также подчеркнул, что это будет зависеть от предмета разговора.

Президент США Джо Байден оценил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили РИА Новости.

Байден заявил, что не исключает возможности встречи с президентом России. Он также подчеркнул, что это будет зависеть от предмета разговора.

«Это зависит от того, о чем он хочет говорить», — сказал Байден журналистам.

Ранее Байден заявил, что Путин не должен оставаться у власти. В беседе с журналистами он пояснил, что имел ввиду свое личное возмущение ввода российских войск на Украину, а не смену официальной политики США в отношении российского руководства.

Американский президент также добавил, что ему не важно, как на его слова отреагирует Владимир Путин, но выразил уверенность в том, что они не окажут негативного влияния на дипломатическое взаимодействие и не приведут к дополнительной эскалации на Украине.