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Автор «Масяни» заявил о блокировке Роскомнадзором сайта с мультфильмами
Куваев заявил, что получил уведомление от органа о том, что он заблокирует сайт mult.ru на основании решения Генпрокуратуры.

Автор «Масяни» Олег Куваев заявил, что Роскомнадзор начал блокировать его сайт. Об этом он сообщил в соцсетях.

Куваев заявил, что получил уведомление от органа о том, что он заблокирует сайт mult.ru на основании решения Генпрокуратуры. Он добавил, что это площадка, на которой собраны все 160 серий мультфильмов про Масяню.

Причины блокировки неизвестны.