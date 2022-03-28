Автор «Масяни» заявил о блокировке Роскомнадзором сайта с мультфильмами

Куваев заявил, что получил уведомление от органа о том, что он заблокирует сайт mult.ru на основании решения Генпрокуратуры.

Автор «Масяни» Олег Куваев заявил, что Роскомнадзор начал блокировать его сайт. Об этом он сообщил в соцсетях.

Куваев заявил, что получил уведомление от органа о том, что он заблокирует сайт mult.ru на основании решения Генпрокуратуры. Он добавил, что это площадка, на которой собраны все 160 серий мультфильмов про Масяню.

Причины блокировки неизвестны.