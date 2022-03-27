В Саратовской области мужчина убил соседа косой и умер в машине скорой

Житель Саратовской области в ходе конфликта с соседом убил его косой, а дома почувствовал себя плохо и умер в машине скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.

Житель Саратовской области в ходе конфликта с соседом убил его косой, а дома почувствовал себя плохо и умер в машине скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя села Малый Кушум. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел днем 26 марта. 69-летний мужчина пришел в гости к своему 58-летнему приятелю. Завязалась ссора, оба мужчины были пьяны.

Гость ударил соседа ручной косой в живот. От травм потерпевший скончался на месте.

После этого злоумышленник пошел домой и почувствовал себя плохо. Он вызвал скорую помощь, но умер по пути в больницу.

Проверяются обстоятельства смерти мужчины.