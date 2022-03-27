В Рязанской области 28 марта ожидается небольшой снег
В Рязанской области в понедельник, 28 марта, ночью местами ожидается небольшой снег, днем пройдут осадки. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 28 марта, ночью местами ожидается небольшой снег, днем пройдут осадки. Прогноз опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Местами гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −10…−5 градусов, днем −4…+1.