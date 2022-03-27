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В Рязани сорвались гастроли екатеринбургского театра «Нитья»
Рязанские площадки расторгли договоренности с екатеринбургским театром «Нитья». Билеты были проданы, но театр в итоге не нашел место для выступлений.

Рязанские площадки расторгли договоренности с екатеринбургским театром «Нитья». Билеты были проданы, но театр в итоге не нашел место для выступлений.

Зрителям, купившим билеты, прислали извинения от продюсеров и менеджеров театра «Нитья». В Рязани екатеринбургский театр должен был сыграть два спектакля — 26 и 28 марта. 26 марта билеты продавались в музыкальный театр. Однако тот, как сообщили представители екатеринбургского театра, расторг с ними договор, потому что там «обрушилась сцена при установке декораций».

Потом труппу решило приютить культурное пространство «Фабрика». Однако там тоже отказались от выступлений театра.

«К сожалению, вынуждены сообщить, что запланированные в Рязани спектакли 26 и 28 марта не состоятся. Площадки, с которыми были договоренности о проведении спектаклей, в последний момент, расторгли эти договоренности в одностороннем порядке», — такое сообщение разослали менеджеры театра «Нитья» рязанским поклонникам. Они пообещали вернуть деньги в течение трех-пяти рабочих дней.

Журналист РЗН. Инфо связался с представителем культурного пространства «Фабрика», но тот не стал комментировать ситуацию.

В музыкальном театре также отказались от комментария и не ответили на вопрос, действительно ли у них обрушилась сцена.

Продюсер екатеринбургского театра Виталий Сколов пригласил всех поклонников на спектакли, которые запланированы в других городах.