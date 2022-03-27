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В Минпромторге заявили, что перестройка логистики поставок займет до полугода
Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

России потребуется несколько месяцев на перестройку логистики по разным отраслям. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он заявил о переориентации поставок в заинтересованные страны. При этом России потребуется до полугода на перестройку логистики по разным отраслям.

«Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы. Приобретают и поставляют нам продукцию», — рассказал глава Минпромторга.