В Иркутске обнаружили тело пропавшей больше недели назад школьницы

Тело 14-летней школьницы из Иркутска, которая пропала больше недели назад, нашли в реке Ангаре в 20 км от города. Об этом сообщает в воскресенье, 27 марта, пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Тело 14-летней школьницы из Иркутска, которая пропала больше недели назад, нашли в реке Ангаре в 20 км от города. Об этом сообщает в воскресенье, 27 марта, пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Тело нашли вниз по течению Ангары, спасатели и следователи достали его на поверхность. Видимых телесных повреждений не обнаружили. В карманах куртки находился телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что девочка 18 марта ушла в школу и не вернулась домой. На уроках ее не было. Было установлено, что вечером в тот же день она находилась в районе мемориала Вечный огонь. В урне неподалеку нашли ее рюкзак и личные вещи. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.