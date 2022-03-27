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В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в апреле
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле. Об этом в воскресенье, 27 марта, политик написал в своем telegram-канале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле. Об этом в воскресенье, 27 марта, политик написал в своем telegram-канале.

Социальные пенсии проиндексируют на 8,6%, это коснется 4 млн россиян. Также, по словам Володина, в ближайшее время примут дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии — об этом говорил президент Владимир Путин.

«Отдельно отмечу вступивший в силу закон о признании участников спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий.

Норма позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей», — написал председатель Госдумы.

По словам Володина, также упростится получение соцподдержки, станет легче расплатиться с помощью системы быстрых платежей, подростки старше 14 лет смогут сами зарегистрироваться на портале «Госуслуги».

Ряд мер приняты для поддержки граждан и бизнеса. Отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам в 2021—2022 годы. Для IT-компаний вводится нулевая ставка налога на прибыль на 2022-2024 годы. Под налог на роскошь будут попадать автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года, стоимостью от 10 млн рублей, а не от 3 млн рублей. Фиксируется кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и на землю для физических лиц и организаций на уровне 1 января 2022 года.