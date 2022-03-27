Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 27
-2°
Пнд, 28
-4°
Втр, 29
ЦБ USD 95.66 -0.39 26/03
ЦБ EUR 105.27 -0.2 26/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 16:40
Нал. EUR 95.00 / 115.00 16:40
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
Вчера 13:27
6 359
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
3 038
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
14 912
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
2 705
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Гидрометцентре рассказали о весеннем периоде «опасного солнца»
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в середине мая начнется период «опасного солнца». Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье, 27 марта.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в середине мая начнется период «опасного солнца». Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье, 27 марта.

«В конце марта и в апреле от солнца можно получать удовольствие, ультрафиолет не опасен. Наоборот, вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно. Начинается опасный период ультрафиолета где-то с середины мая в Москве», — объяснил синоптик.

Вильфанд пояснил, что при значении индекса ультрафиолета более 4 единиц в полуденные часы пребывать на солнце опасно.