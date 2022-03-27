В Гидрометцентре рассказали о весеннем периоде «опасного солнца»

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в середине мая начнется период «опасного солнца». Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье, 27 марта.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в середине мая начнется период «опасного солнца». Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье, 27 марта.

«В конце марта и в апреле от солнца можно получать удовольствие, ультрафиолет не опасен. Наоборот, вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно. Начинается опасный период ультрафиолета где-то с середины мая в Москве», — объяснил синоптик.

Вильфанд пояснил, что при значении индекса ультрафиолета более 4 единиц в полуденные часы пребывать на солнце опасно.