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В Чернобыльской зоне отчуждения горит более 10 гектаров леса
В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, причиной пожара стали боевые действия в этом районе.

«Зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха», — сообщает Денисова в Telegram-канале.

Она также написала, что обратилась к МАГАТЭ с просьбой как можно быстрее отправить на Украину экспертов и оборудование для тушения пожара.