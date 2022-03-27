Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет апрельское тепло
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло. Об этом он сообщил РИА Новости.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло. Об этом он сообщил
По его словам, потеплеет не раньше второй недели месяца.
Ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше +4 градусов сохранится в ближайшую неделю, выпадет более половины месячной нормы осадков.