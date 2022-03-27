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Россиян предупредили о новой уловке мошенников на фоне ситуации с санкциями
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Николай Дмитриев рассказал РИА Новости, что мошенники используют повышенный спрос на ряд товаров для вымогательства денег.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Николай Дмитриев рассказал РИА Новости, что мошенники используют повышенный спрос на ряд товаров для вымогательства денег.

«Мошенники начали активно эксплуатировать повышенный спрос на отдельные группы товаров: автомобильные запчасти, комплектующие для компьютеров, лекарства, социально значимые продукты питания, товары повседневного спроса. Играя на панических настроениях потребителей, злоумышленники предлагают несуществующие товары на сайтах объявлений или в фейковых интернет-магазинах. Получив деньги, они исчезают», — пояснил Дмитриев.

Он отметил, что злоумышленники могут действовать по телефону, с помощью электронной почте, в соцсетях. Они зачастую называют себя представителями органов власти, предпринимателями или дилерами популярных брендов.

По словам Дмитриева, деньги россиян злоумышленники похищают во время перехода по ссылке на фальшивый сайт или при продаже несуществующего товара на крупных платформах-агрегаторах.

Эксперт также рассказал о новой схеме мошенников — предложение кредитов по ставке ниже рыночной. Человеку навязывают кредит и убеждают перевести его на якобы «антикризисный» счет, либо выманивают данные карты и приходящие СМС-коды. Злоумышленники могут представляться и сотрудниками банка, пугая жертву оформленным на нее кредитом.

Эксперт посоветовал не доверять слишком выгодным предложениям, не переходить по ссылкам с неизвестных адресов и советоваться с близкими в случае принятия каких-либо решений.

Напомним, ранее жительницу Рязани обманули во время покупки мобильного телефона в интернете.